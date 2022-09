Fãs de Guns N’ Roses já aguardam início do show na Arena da Amazônia

MANAUS — Horas antes do início do show do Guns N’ Roses, em Manaus, os fãs já aguardam na frente da Arena da Amazônia, nesta quinta-feira (1º). A apresentação abre a turnê do grupo no Brasil, que ainda vai passar pelo Rock In Rio.

O início da apresentação está previsto para 21h. Já os portões da Arena da Amazônia, estádio que sediou jogos da Copa do Mundo de 2014, foram abertos às 16h (horário local).

É a primeira apresentação da banda na capital do Amazonas, e a 10ª vez que o grupo faz show no Brasil. O mais recente foi no São Paulo Trip, em 2017, com ingressos esgotados.

Por g1