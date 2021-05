Famoso por furto de celulares, ‘Dentinho’ é morto a tiros no Centro de Manaus

Um homem identificado como ‘Dentinho’, foi morto com três tiros na cabeça na noite de segunda-feira (17). O crime aconteceu na Rua da Instalação, no Centro de Manaus.

De acordo com informações, a vítima foi abordada por uma dupla que chegou a pé no local e disparou três tiros na cabeça do homem. Os autores dos disparos fugiram e ainda não foram identificados.

Testemunhas informaram que Dentinho era acostumado a furtar celulares de passageiros que usavam o aparelho encostadas à janela do ônibus.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

FONTE: PORTAL MANAUS ALERTA

