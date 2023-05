Famílias indígenas de comunidade da zona rural de Manaus recebem ação de saúde

Para ampliar o acesso da população indígena à saúde, a Prefeitura de Manaus promoveu uma ação voltada aos indígenas da Aldeia Baré Yumuatirisa Ruka, situada na comunidade São Sebastião, na margem esquerda do rio Negro, zona rural da capital, na manhã desta quarta-feira, 24/5. A ação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) contou com o apoio da Cáritas Arquidiocesana de Manaus e incluiu a oferta de consultas, exames, atualização vacinal e orientações de saúde.

Na ação, realizada das 7h às 12h, as famílias indígenas da comunidade tiveram acesso a consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, vacinação, aferição de pressão arterial e glicemia, além de exames de pele para detecção precoce de hanseníase e testes de Covid-19, gravidez e HIV e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Os adultos receberam ainda orientações sobre tuberculose, malária e Covid-19, enquanto as crianças participaram de atividades lúdicas.

Ao todo, 34 profissionais de saúde da Semsa Manaus participaram da ação, realizando também serviços de emissão de Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualização do cadastro indígena no e-SUS, coleta de gota espessa para diagnóstico de malária, busca ativa de sintomáticos respiratórios para detecção de tuberculose, e entrega de medicamentos sob prescrição médica.

A chefe da Divisão de Promoção da Equidade às Populações Vulneráveis da Semsa, Ana Mádria Fonseca, explica que a atividade na comunidade São Sebastião visa assegurar o acesso dos indígenas da localidade à atenção e promoção à saúde em nível de Atenção Primária (APS).

“Essa ação articulada integra as diversas estratégias diferenciadas de saúde já realizadas pela Semsa Manaus nas diferentes comunidades indígenas urbanas e ribeirinhas de Manaus”, assinala Ana Mádria, que enfatiza ainda a importância das parcerias interinstitucionais para o reforço das ações voltadas a populações vulneráveis na capital.

Saúde

Conforme o diretor do Distrito de Saúde Rural da Semsa, Rubens Souza, a comunidade São Sebastião reúne 180 famílias, entre não indígenas e indígenas, estas pertencentes a quatro etnias, incluindo a de Baré. Para o gestor, a ação de saúde não só promove o acesso à atenção básica de saúde como também ajuda a reforçar os laços das famílias com a comunidade, visto que se trata de indígenas não aldeados, isto é, que não vivem em terras indígenas.

“Levamos para eles a esperança com saúde bucal, marcação de exames laboratoriais, atendimento médico, e com essa esperança nós garantimos a permanência deles na comunidade”, afirma Rubens.

Projeto

A ação de saúde da Semsa Manaus na comunidade São Sebastião faz parte de um projeto desenvolvido em parceria com a Cáritas Arquidiocesana, abrangendo ações de higiene e prevenção da Covid-19 entre as populações indígenas.

O projeto iniciou no último mês de abril e prevê beneficiar um total de 28 comunidades indígenas, ao longo de dez meses, com foco na Atenção e Educação Permanente em Saúde.