Famílias de Borba recebem cartões do Auxílio Estadual Enchente

O Governo do Amazonas iniciou hoje (6), a entrega dos cartões do Auxílio Estadual Enchente às famílias afetadas pela subida dos rios no município de Borba (a 151 quilômetros de Manaus). Ao todo, 5.403 famílias serão atendidas com a ação, que faz parte da Operação Enchente 2022, montada para atender municípios afetados com a elevação do nível dos rios.

Além de Borba, os cartões do Auxílio Estadual Enchente estão sendo entregues, neste momento, em outras 12 cidades do Amazonas. De acordo com a Defesa Civil, 44.544 famílias que sofrem os impactos da cheia serão contempladas com o benefício criado pelo governador Wilson Lima.

O benefício é no valor de R$ 300 e é pago em parcela única. A operação conta com o apoio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), em parceria com a Defesa Civil do estado e município, e contempla famílias que tiveram suas casas invadidas pela subida dos rios tanto na cidade quanto nas comunidades ribeirinhas.

“O auxílio vai ser destinado àquelas famílias atingidas pela subida dos rios. É um valor que as famílias podem usar para ir ao supermercado, para ir ao mercadinho e para ir à farmácia. Desta vez, nós estamos mandando dinheiro direto para essas pessoas e o dinheiro vai circular aqui na economia. É beneficiado quem recebe o cartão e é beneficiado o comerciante, porque o dinheiro vai circular aqui”, destacou o governador Wilson Lima, que esteve em Borba, nesta segunda-feira, para acompanhar ações do Governo Presente.

Além da ajuda humanitária, a operação montada pelo Governo do Estado prevê o envio de cestas básicas para amparar as famílias afetadas.

Moradora da comunidade rural do Inajá, a agricultora Danúzia de Oliveira, de 42 anos, disse estar ansiosa para receber o auxílio pela primeira vez.

“Vai ser muito bom para mim, que vou receber pela primeira vez esse auxílio. Então, vai servir muito para a gente comprar as coisas que têm que plantar, e vai servir para alimentação, vai servir muito esse cartão pra mim e para as pessoas que moram naquele lugar, vai ser muito bom. Agradeço muito por isso”, disse.

A agricultora disse que a ajuda financeira será importante, nesse momento, para ajudar a comprar alimentos para a família, uma vez que ela perdeu a plantação com a alagação na comunidade.

“Quando o rio sobe é muito triste, é precário, porque a gente perde nossa plantação, a gente perde tudo que a gente planta, porque enche bastante e fica uma situação muito difícil para a gente que mora no interior”, salientou.

Famílias atendidas, por município, com o Auxílio Estadual Enchente 2022: