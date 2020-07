Família cria vaquinha virtual para salvar criança de 4 anos com cisto braquial

Uma criança de 4 anos, identificada como Eloá Santos Mota, precisa realizar uma cirurgia de emergência para retirada de um cisto braquial, uma doença congênita, já que nasce com o indivíduo, mas não tem relação com hereditariedade. Dificilmente ele é notado quando a criança ainda é bebê, o que pode levar a compressão de estruturas nobres do pescoço, o mesmo está comprimindo a artéria carótida.

A doença foi diagnosticada ainda no nascimento, porém até aos quatros anos não teria se manifestado e atualmente a criança está em fase de tratamento. Na última quinta-feira (23), a pequena Eloá foi transferida do Hospital João Lúcio para dar continuidade ao tratamento no FCecon, onde a mesma passou nesta manhã de sexta-feira (24) por um exame de tomografia.

A equipe do Portal Manaus Alerta entrou em contato com a mãe da pequena Eloá, sra Bruna Evely, de 24 anos, na qual relatou a equipe com exclusividade as dificuldades financeira para arcar com tratamento, pois como não tem renda fixa teve então a ideia de criar uma vaquinha virtual para ajudar a custear a cirurgia que será realizada aqui em Manaus em um hospital particular devido à demora no SUS e também para custear os itens essenciais do pós-operatório.

No SUS existem 250 crianças na fila de espera para realizar este tipo de cirurgia, porém Eloá ainda não pode entrar na fila devido ao não retorno das atividades do hospital ICAM.

Devido à grande repercussão do caso, em redes sociais a mãe da pequena Eloá postou um agradecimento pela ajuda recebidas;

“Oi amigos, é com imensa felicidade e gratidão que venho compartilhar com vocês que a vaquinha em prol a cirurgia da Eloá foi dada como encerrada. Devido a grande repercussão do caso da Eloá, a notícia alcançou os corações de muitas pessoas, amém. Primeiramente eu agradeço a Deus pela providência diária, pelas portas abertas, por nunca, NUNCA nos desamparar e colocar em nossos caminhos anjos disfarçados. Em seguida agradecemos a todos, TODOS os contribuintes, que fizeram suas doações, que também ajudaram a compartilhar, e principalmente pelas palavras de força e carinho. Eu, Eloá, família e amigos seremos externamente gratos a cada um, que Deus possa abençoar grandemente, peço que compartilhem esse post também, para todos saibam que conseguimos alcançar nosso objetivo, e que ajuda de cada um foi primordial. Ainda não temos a data da cirurgia devido à espera do laudo médico de uma tomografia que foi realizada hoje, assim que tivermos informações estarei postando para deixá-los a par do estado de saúde da Lolo, uma conta poupança em nome da Eloá será aberta, todo dinheiro arrecadado será direcionado para essa conta, e sera utilizado no pré e pós cirúrgico. E mais uma vez agradecer a todos, de coração, vocês não tem ideia do quanto estamos inteiramente gratos. Que Deus abençoe a todos”.

Att. Bruna e Eloá

Como ajudar?

As pessoas que puderem ajudar poderão acessar a vaquinha virtual no endereço eletrônico clicando aqui.

Ou se preferir em deposito ou transferência para conta poupança nos seguintes bancos;

Caixa Econômica Federal

Agência: 0715 / Operação: 013 / Conta Poupança: 18688-5

Nome: Bruna Evely da Silva Mota

0715 / 013 / 18688-5 Bruna Evely da Silva Mota Bradesco

Agência: 3703-6 / Conta Poupança: 36048-1

Nome: Bruna Evely da Silva Mota

3703-6 / 36048-1 Bruna Evely da Silva Mota Para mais informações: (92) 99412-4168 ou (92) 99457-6462

*REPORTAGEM: Leidy Amaral/MANAUS ALERTA

