Família chinesa adota urso pensando que era cachorro

A expressão “tão fofinho que parece um urso” nunca fez tanto sentido para os amantes de cachorro.

Na China, uma família se surpreendeu ao descobrir, dois anos depois da adoção, que o “doguinho” que eles achavam ser um mastim tibetano era, na verdade, um urso. O caso aconteceu em 2018, na província de Yunan, mas voltou a viralizar recentemente.

De acordo com o site americano New York Post, Su Yun, que mora em um vilarejo nos arredores da cidade de Kunming, comprou o animal durante as férias em 2016. No entanto, com o passar do tempo, a família começou a desconfiar do tamanho que o animal de estimação foi adquirindo.

“Quanto mais ele crescia, mais parecia um urso”, disse Su ao canal de TV estatal chinês CGTN.

Dois anos após a adoção, o animal já pesava mais de 100 kg e ficava cada vez maior. A dona também contou que ficou impressionada com o apetite insaciável de seu cachorro, que devorava uma caixa de frutas e dois baldes de macarrão diariamente.

A perplexidade com o jeito diferente do animal virou preocupação quando a Su notou que o animal conseguia andar sobre duas pernas.

A família então percebeu que tinha cometido um engano e levou o pet até as autoridades, que o identificaram como um urso-negro-asiático, espécie classificada como uma vulnerável e ameaçada.

Mastins tibetanos x urso-negro-asiático

Não se confunda! Os mastins tibetanos são cães enormes com uma espessa pelagem preta e marrom. A raça é uma das mais raras do mundo e dificilmente encontrada fora da China. Os machos podem pesar quase 70 kg.

Já o urso-negro-asiático é um urso de tamanho médio, garras afiadas e pelagem negra com uma marca branca ou creme em forma de V no peito.