Fametro recebe homenagem da Câmara de Parintins pelos investimentos na Educação do município

A Câmara Municipal de Parintins aprovou por unanimidade a Moção de Aplausos ao Centro Universitário Fametro, em nome de sua reitora, Maria do Carmo Seffair, pelos investimentos que a faculdade tem feito no município nos últimos dois anos.

A homenagem foi idealizada pelo vereador Alex Garcia (PSD) e contou com voto favorável de todos parlamentares do município.

Na sua justificativa, o vereador afirma que a FAMETRO nasceu para fortalecer e fomentar o ensino superior do Amazonas, sendo o maior Centro Universitário da região norte, onde possui 15 unidades nos Estados do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Tocantins.

Em Parintins, a Fametro atua há dois anos, com 25 cursos disponíveis na modalidade presencial, semipresencial e 100% EaD, sendo parte do Grupo Metropolitano de Ensino – IME, a Faculdade Metropolitana do município.

“A reitora Maria do Carmo Seffair é uma profissional visionária, empresária, doutoranda em direito na PUC/Minas, mestre na área de Direito. Ela vem ampliando o investimento em nossa cidade, com uma faculdade que possui estrutura moderna, proporcionando mais de 200 empregos (diretos e indiretos)”, ressaltou Alex.

Com cursos gratuitos para a comunidade de Língua Portuguesa e Informática, a Fametro apresenta uma variedade de cursos de graduação no município, nas áreas técnicas e de Educação de Jovens e Adultos.

A instituição oferece também bolsas de estudos para os artistas de Parintins, garantindo cursos de nível superior a dezenas de estudantes que não teriam condições de pagar uma faculdade particular.

Em breve, a unidade de Parintins receberá o curso de Direito, que é uma solicitação dos jovens que terminam o ensino médio e sonham ingressar no mundo jurídico.

