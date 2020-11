Fametro compra Tropical Hotel por R$ 91 milhões

O histórico Hotel Tropical, situado no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, foi arrematado por R$ 91 milhões pelo Centro Universitário Fametro nesta quarta-feira (11), em um leilão virtual. O arremate põe fim a mais de quatro tentativas de leilão do hotel que possui inúmeras dívidas trabalhistas da massa falida. Essa é a segunda grande aquisição do grupo Fametro, que em novembro de 2019 também comprou a estrutura e o terreno que abrigam a Santa Casa de Misericórdia, no Centro de Manaus.

“Hoje a Fametro começa a reescrever a história do turismo no Amazonas com as benções de Deus! Vamos restaurar a história desse grande hotel símbolo da nossa cidade”, declarou a reitora da Fametro, Maria do Carmo, em uma publicação nas redes sociais.

Edital do leilão foi realizado pelo conglomerado Rymer Leilões. A primeira sessão exigia um lance mínimo de R$ 182 milhões, porém, esse valor não foi alcançado em nenhum dos leilões anteriores. O grupo Fametro conseguiu arrematar na segunda fase, onde ofertou o valor de R$ 91 milhões. O valor corresponde a 50% do total avaliado no lance inicial.

O hotel já passou por duas tentativas de venda por meio de pregões, o primeiro ocorreu no dia 16 de dezembro no ano passado. Quem arrematou o lote foi a empresa amazonense ‘Nyata – Soluções em Pagamentos’ com um lance de R$ 120 milhões, porém o grupo pagou apenas R$ 6 milhões.

Na segunda tentativa, no dia 11 de fevereiro deste ano, o maior lance foi do empresário Otacílio Soares de Lima, que não pagou o valor proposto de R$ 260 milhões. Mais duas empresas participaram do leilão, a Nyata Serviços Financeiros Ltda em parceria com a Agropecuária Brilhante Ltda, que também não efetuaram o pagamento do valor acordado.

FONTE: A Crítica

