Falsa médica que atuou em Parintins é presa em Pernambuco

Na última quinta-feira (03/03), Policiais Civis da equipe de investigações da 16ª Circ Água Fria, comandados pelo delegado Mário Melo, prenderam a acusada Maria Clara Gomes Feitosa da Silva, 24, no bairro de Água Fria, em Recife, Pernambuco, em razão de mandado de prisão pelo crime de estelionato.

Em novembro do ano passado, a acusada teria colocada em risco a vida de 08 (oito) crianças que se encontravam em estado crítico internada na UTI do Hospital Jofre Cohen, em Parintins, distante 369km da capital amazonense.

O fato foi noticiado no programa de rádio Caldeirada, da vereadora Márcia Baranda (MDB), e teve grande repercussão na mídia regional

A estelionatária fazia uso do CRM 25244-PE, pertencente a Marília Clara Barbosa Silva Simões (médica verdadeira). Em razão da semelhança entre os nomes a acusada fazia uso do carimbo “CLARA SILVA CRM 25244-PE”.

Outros crimes

No início deste ano, em Recife, Maria Clara foi indiciada pela Delegacia de Água Fria pelos crimes de Estelionato e Exercício Ilegal da Medicina. De acordo com as investigações, a indiciada vinha se passando por médica ginecologista e fazendo atendimentos em várias clínicas populares dos bairros de Água Fria, Arruda, Beberibe, Prazeres, dentre outros.

Cabe destacar que sem nenhum conhecimento científico, a acusada chegou a fazer atendimento ginecológico invasivo.

Ao todo a indiciada responde a seis processos criminais, todos eles vinculados a crimes de estelionato, fraude e engano.

A prisão preventiva desta última quinta-feira é resultado do crime cometido em 2019, quando a golpista teria sido presa em flagrante aplicando golpes em compras de ingresso de eventos. Este fato foi noticiado à época como “Golpe do Abadá”.

Após os procedimentos legais, a presa foi levada para Colônia Penal Feminina e o cumprimento do mandado foi comunicado ao juízo competente.

*Com informações do Parintins Amazonas