Falsa biomédica que deformou pacientes em Manaus aprendia cirurgias na internet

A Polícia Civil do Amazonas prendeu Hozana Carneiro Ximenes, de 35 anos, suspeita de se passar por biomédica para realizar procedimentos estéticos sem autorização, em Manaus. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na manhã de quinta-feira.

De acordo com a Polícia Civil, Hozana Ximenes é formada em matemática e assistia a tutorias na internet antes de realizar os procedimentos nos pacientes. Ao todo, 10 pacientes denunciaram a falsa biomédica por terem ficado deformadas após se submeterem a procedimentos estéticos feitos por ela.

— A mulher já havia trabalhado em várias clínicas da cidade, pois sempre que dava algum problema ela era demitida, mas já buscava outra clínica para trabalhar —, contou o delegado Gesson Aguiar.

Durante coletiva, o delegado afirmou que as vítimas eram atraídas pelo baixo valor dos serviços da falsa biomédica. Procedimentos que custariam R$ 15 mil seriam oferecidos por Hozana por R$ 3 mil.

Algumas das vítimas precisaram ser internadas em Unidades de Terapia Intensiva por conta de problemas cardíacos. Outras relataram terem ficado deformadas e sofrido com a falta de prestação de socorro.

O mandado de prisão contra Hozana havia sido expedido no dia 3 de fevereiro deste ano. Ela foi encontrada na casa da mãe, no bairro Novo Israel, zona norte da capital amazonense. Ela responderá pelos crimes de estelionato, lesão corporal grave e falsificação de documento público.

As vítimas apresentaram as documentações das instituições onde fizeram os procedimentos estéticos clandestinos, bem como os documentos dos hospitais em que foram internadas para tratar as consequências dos tratamentos ilegais:

— Como a infratora alegou que era formada em Biomedicina e que tinha estudado em uma faculdade particular da capital, nós entramos em contato com a instituição de ensino superior e fomos informados que Hozana nunca tinha passado por lá — disse Aguiar.

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ Agência O Globo