Exposição temática apresenta leis que contam a história do Amazonas

A exposição “Faces da Nossa História, que conta a evolução do Estado do Amazonas através de leis, decretos e outros atos oficiais publicados ao longo 129 anos da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) e 128 anos do Diário Oficial do Estado do Amazonas (DO), tem o objetivo de levar à população, em forma de entretenimento, um pouco da história, da cultura e da identidade amazonenses. No Manauara Shopping, ela poderá ser conferida no período de 1º a 11 de outubro.

São 18 expositores com temáticas diferentes que reúnem elementos visuais e símbolos locais da arte e cultura, da natureza e turismo, da indústria e economia, educação e ciência, povos tradicionais, crenças e religiosidade, entre outros, bem como tombamentos de prédios e monumentos e reconhecimentos de títulos de patrimônio cultural, a exemplo do Boi-Bumbá de Parintins, o sanduíche X-Caboquinho e as cachoeiras de Presidente Figueiredo.

Legislações e outros atos oficiais importantes para o desenrolar da nossa história vão estar estampados na exposição visual: a inauguração do Teatro Amazonas, a criação da Zona Franca, a visita do Papa João Paulo II ao Amazonas, o enfrentamento da pandemia da Covid-19, dentre outros.

Aniversários IOA e DO

Seja na forma de lei ou como impressos gráficos, a Imprensa Oficial do Amazonas e o Diário Oficial do Amazonas vêm testemunhando importantes pontos da memória do País e do nosso Estado, passando por mudanças significativas, acompanhando a evolução das tecnologias, a modernização de processos e atividades.

Em 2021, a IOA completa 129 anos e o DO, 128 anos. Hoje, como uma autarquia do Poder Executivo estadual, possui atribuições que vão além do seu objetivo inicial de dar publicidade aos atos legais e administrativos de governos.

Atualmente, além de um Diário Oficial 100% eletrônico e virtual, que após a modernização se tornou o Diário Oficial Eletrônico (DOE), a IOA ampliou suas competências para se tornar a “gráfica oficial” e a “editora oficial” do Estado, além, é claro, de gerir a “informação oficial” do Amazonas pelos seus acervos históricos e por plataformas inteligentes como o “Legisla.AM”.

É olhando para o passado e registrando diariamente os acontecimentos do presente que a Imprensa Oficial projeta para o futuro novos desafios: a contínua modernização do seu Parque Gráfico, a manutenção da guarda e da conservação da memória oficial do Estado do Amazonas, a disponibilização de soluções em tecnologia e transparência para o cidadão amazonense.

Serviço

Exposição Itinerante “Faces da Nossa História”

– 1º a 11 de outubro: Manauara Shopping (Av. Mário Ypiranga, 1300 – Adrianópolis), segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h.

