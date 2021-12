Expoagro inicia na quinta-feira (9) com entrada gratuita e apresentação da carteira de vacinação obrigatória

O Governo do Amazonas, por meio, da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), informa que a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 com a dose única ou as duas doses, além do documento oficial e o uso de máscara serão exigidos para acesso e permanência no evento, que acontecerá de quinta-feira (09/12) a domingo (12/12), das 9h às 22h, com limite de 50% como estabelecido nas medidas de segurança, previstas no protocolo sanitário dos órgãos de Vigilância Sanitária e Saúde do Estado.

“A Expoagro deste ano é em formato híbrido, presencial e virtual. Você pode acessar pela plataforma digital toda a programação e os conteúdos técnicos-científicos”, destacou o secretário da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

A exposição será realizada no Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Todas as programações serão gratuitas, incluindo as atividades técnicas entre palestras e cursos, além dos shows musicais com atrações locais.

Para evitar a propagação da Covid-19, as medidas de prevenção estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e as recomendações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) serão seguidas, é o que afirma o secretário da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

Atrações musicais – A programação de shows começa nesta quinta-feira (09/12), com apresentações do grupo Kblocos, Jean Sarrafo e Daniel Trindade. Na sexta-feira (10/12), é a vez da Nelly Miranda, e Igor Oliveira e banda. As atrações continuam no sábado (11/12), com apresentação da cantora Liah Oliveira e Guto Lima. E finalizando a agenda musical, domingo (12/12) tem show do cantor Nill Moreno e da Banda John Veiga.

A programação completa da 43ª Expoagro pode ser acessada no site AQUI.

*Com informações da assessoria