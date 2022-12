Explosão em ilha no Canal da Mancha deixa três mortos

Autoridades suspeitam de vazamento de gás como causa. Prédio residencial de três andares na ilha de Jersey veio ao chão, e doze pessoas estão desaparecidas. Três pessoas morreram e cerca de doze estão desaparecidas após uma explosão neste sábado (10/12) em um prédio residencial de três andares em Jersey, uma ilha no Canal da Mancha.

A explosão ocorreu por volta das 4h locais e a principal suspeita é que tenha sido provocada por um vazamento de gás. Imagens da uma câmera de segurança registraram uma bola de fogo engolfando o prédio, seguida de fumaça densa.

O impacto foi sentido também pelos vizinhos. “Meu quarto foi sacudido pela explosão com as janelas balançando, o que foi angustiante”, disse Daniel Hunt, um administrador de dados de 19 anos que mora na região.

A empresa fornecedora de gás de Jersey, Island Energy, disse que estava trabalhando com os bombeiros para entender o que aconteceu.

O incêndio foi extinto, mas os serviços de emergência estavam realizando “trabalho significativo” no local, e a operação de resgate poderia levar dias, disse a polícia.

Bombeiros foram acionados depois que os residentes informaram que havia cheiro de gás, disse o chefe da polícia de Jersey, Robin Smith.

“Temos um prédio de três andares que caiu completamente”, afirmou. “Há também danos a um prédio próximo, um outro bloco de apartamentos que os bombeiros precisam deixar seguro. É um cenário bastante devastador, lamento dizer.”

Smith disse que “cerca de uma dúzia” de pessoas estava desaparecida, e ressaltou que o número pode oscilar.

Especialistas foram mobilizados para encontrar pessoas presas nos escombros, com apoio de uma equipe do sul da Inglaterra.

A ministra-chefe de Jersey, Kristina Moore, expressou condolências e disse que os moradores afetados pela explosão estavam sendo encaminhados para outras moradias. “Isso vai levar alguns dias e manteremos todos atualizados e totalmente informados, e faremos o melhor para garantir que todos sejam devidamente atendidos”, afirmou.

Semana trágica

O incidente encerra uma semana trágica para Jersey, uma dependência da coroa britânica que não faz parte do Reino Unido, com cerca de 100 mil moradores e cuja economia depende dos bancos, do turismo e da pesca.

A guarda costeira na sexta-feira encerrou a busca por três pescadores de Jersey desaparecidos por quase 36 horas após seu barco ter atingido um navio de carga e afundado.

O capitão Michael Michieli e dois membros da tripulação desapareceram no início da quinta-feira, quando seu navio de madeira de 18 metros de comprimento colidiu com o navio de carga Commodore Goodwill.

O pescador William Jackson disse que seu amigo Michieli era “provavelmente um dos pescadores mais proeminentes da ilha e da comunidade”. “Fiquei chocado, absolutamente chocado”, disse ele à BBC.

O Commodore Goodwill é propriedade da Condor Ferries, cujos escritórios em Jersey ficam perto do bloco de apartamentos destruído na explosão.

AFP/REUTERS