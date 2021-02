Explosão em condomínio destrói apartamentos e deixa duas pessoas feridas, na zona norte

Duas pessoas ficaram feridas após uma tubulação de gás explodir e destruir oitos apartamentos no início da noite desta quarta-feira (24), no condomínio Verona, situado no quilômetro 2 da rodovia federal BR-174, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionados para avaliar o que teria causado a explosão. Os moradores relataram que sentiram forte odor de gás ao longo da tarde.

Informações preliminares são que o sinistro tenha ocorrido no encanamento de gás na cozinha de um dos apartamentos. As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local.

Um homem, identificado apenas como Júlio, foi encaminhado para o setor de queimados no Hospital e Pronto-Socorro (HPS), na Zona Centro-Sul. Ele teve 80% do corpo queimado.

Já uma mulher recebeu atendimento no local e se recusou ir para o hospital. O Corpo de Bombeiros confirmou a destruição de oitos apartamentos, sendo quatro com perda total.