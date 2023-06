Expansão de serviços de proteção aos idosos inicia pela zona Norte de Manaus

A zona Norte de Manaus ganhará a primeira unidade descentralizada do Centro Integrado de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Cipdi), do Governo do Amazonas. O espaço funcionará na unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do shopping Manaus ViaNorte, na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, bairro Monte das Oliveiras.

Gerido pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), o Cipdi do PAC ViaNorte será inaugurado nesta terça-feira (06/06). A estratégia de expansão dos serviços para além da sede, instalada na zona centro-sul da capital, integra as ações da campanha Junho Violeta, mês de conscientização e combate à violência contra os idosos.

Na nova unidade, a população idosa que vive na zona norte terá acesso facilitado a atendimentos psicossociais, podendo registrar denúncias e receber orientações e encaminhamentos para a rede de proteção. Além disso, o Cipdi dispõe de equipes técnicas que realizam visitas domiciliares, mediação de conflitos e atividades preventivas contra violações de direitos.

A titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, explica que a zona norte foi escolhida para receber a primeira unidade descentralizada do Cipdi enquanto medida estratégica, visando à redução dos índices de violência contra a pessoa idosa. Essa região geográfica tem respondido pelo maior quantitativo de casos registrados na cidade, nos últimos anos, segundo apontam dados estatísticos internos da pasta.

“Identificamos que a maioria dos atendimentos que realizamos são de idosos das zonas norte e leste. Eles são os que mais sofrem violência, seja física, psicológica ou patrimonial. Por isso, atendendo à determinação do governador Wilson Lima, iniciamos a descentralização do Cipdi para combater esses crimes, fortalecer a nossa rede e chegar mais perto das pessoas”, destaca a secretária.

Parceria com Delegacia do Idoso

Além do trabalho preventivo, o Cipdi atua em conjunto com a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), na repressão aos crimes contra a terceira idade. Laudos e relatórios psicossociais elaborados por profissionais do centro ajudam a embasar investigações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Paralelamente à abertura de suas unidades descentralizadas, o Cipdi continuará funcionando na sede localizada no mesmo prédio da DECCI, situado no bairro Parque 10 de Novembro. O espaço está temporariamente fechado ao público por conta das obras de reforma e readequação, que irão melhorar as estruturas de atendimento.

“É comum que a família e até mesmo o próprio idoso não estejam preparados para lidar com o processo de envelhecimento. O Cipdi trabalha com foco nessas questões, com a equipe psicossocial orientando, mediando conflitos e buscando o resgate dos vínculos familiares”, afirma a secretária executiva adjunta dos Direitos da Pessoa Idosa da Sejusc, Franciane Alves.

Junho Violeta

A campanha Junho Violeta faz alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2011 como alerta para a existência de todos os tipos de violência, maus-tratos e violações dos direitos dos idosos e para as formas de denunciá-las e combatê-las.

No Amazonas, a programação do mês foi aberta com um culto ecumênico promovido pela Sejusc no Palácio Rio Negro, em Manaus, no dia 1º. Na ocasião, representantes de todas as entidades que compõem a rede de proteção estiveram reunidos para reforçar os mecanismos de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa em todo o estado.