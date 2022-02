Exército publica edital de concurso para cadetes com 440 vagas

O edital EsPCEx 2023 foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (04). O concurso para Escola Preparatória de Cadetes do Exército está ofertando 440 vagas, sendo 400 para o sexo masculino e 40 para o sexo feminino.

O documento prevê também a reserva de vagas para candidatos negros, das quais 80 são para o sexo masculino e oito vagas para o sexo feminino. As inscrições devem ser feitas do dia 7 de fevereiro até 23 de maio, pelo site da EsPCEx. A taxa de inscrição é de R$ 100,00, e pode ser paga até 24 de maio de 2022.

Para se inscrever no concurso é necessário ter, no mínimo, 17 anos, e, no máximo, 22, completados até 31 de dezembro de 2023. O candidato precisa ter concluído o ensino médio ou estar cursando o 3º ano do ensino médio. O aspirante a aluno da EsPCEx não pode ter filhos nem dependente, além de não ser casado nem ter constituído união estável.

Os aprovados farão a preparação no CFO/Lemb (Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico). Durante a formação, os aprovados recebem bolsa auxílio no valor de R$1.044,00. Com o ingresso na Academia Militar de Agulhas Negras (Aman) essa bolsa pode subir para R$ 1.448,00. Após a graduação no curso, os candidatos recebem a patente de aspirante a oficial, com soldo de R$ 6.993,00.

As provas serão realizadas em 30 municípios em 20 estados e no Distrito Federal. Os candidatos serão testados em: 20 questões de língua portuguesa, 12 questões de física, 12 questões de química mais prova de redação; 20 questões de matemática, 12 questões de geografia, 12 questões de história e 12 questões de inglês.