Exército dos EUA realiza teste de lançamento de experimentos hipersônicos

Os militares dos Estados Unidos realizaram um teste bem-sucedido de lançamento de um foguete com experimentos para o desenvolvimento de armas hipersônicas no Wallops Flight Test Facility, na Virgínia, na quarta-feira (26).

O foguete realizou 11 experimentos diferentes projetados para testar e coletar dados para pesquisa de armas hipersônicas para apoiar o programa conjunto Exército-Marinha, disse a Marinha.

Este foi o segundo teste realizado no âmbito do programa focado no desenvolvimento de capacidades hipersônicas marítimas e terrestres. O primeiro teste foi realizado em outubro de 2021.

Neste teste, um foguete de sondagem foi disparado da plataforma de lançamento, realizando diferentes experimentos para coletar dados e coletar informações sobre componentes de mísseis hipersônicos, incluindo materiais resistentes ao calor e eletrônicos de ponta.

“O lançamento hoje foi extremamente bom”, disse o vice-almirante Johnny Wolfe, diretor de Programas de Sistemas Estratégicos que supervisionou o teste. “Na verdade, acabamos de analisar nossos principais observáveis, e todos os dados que queríamos coletar – pelo menos preliminarmente – mostraram que coletamos todos esses dados”.

Um segundo foguete está programado para ser lançado nesta quinta-feira (27) e realizará 13 experimentos adicionais projetados para informar o desenvolvimento de armas hipersônicas, disse a Marinha.

Os dados coletados desses testes ajudarão no desenvolvimento do sistema hipersônico Convencional Prompt Strike da Marinha e da Arma Hipersônica de Longo Alcance do Exército. Os dois programas usarão o Common Hypersonic Glide Body, um projétil transportado no topo de um foguete de reforço que se aproxima de seu alvo a velocidades superiores a Mach 5.

Armas hipersônicas viajam a velocidades superiores a Mach 5, ou aproximadamente 6.437,3 quilometros por hora, tornando-as difíceis de detectar e interceptar a tempo. Os mísseis também podem manobrar e variar a altitude, permitindo-lhes escapar dos sistemas de defesa antimísseis.

O Pentágono fez do desenvolvimento de armas hipersônicas uma de suas principais prioridades depois que a China realizou lançamentos hipersônicos bem-sucedidos no ano passado e a Rússia começou a usar mísseis hipersônicos em sua guerra na Ucrânia.

Depois que a China testou uma arma hipersônica em 2021, o presidente do Estado-Maior Conjunto, general Mark Milley, chamou o teste de “um evento tecnológico muito significativo” que é apenas um elemento das capacidades militares da China.

“As capacidades militares chinesas são muito maiores do que isso”, disse Milley em outubro de 2021. “Eles estão se expandindo rapidamente no espaço, no ciberespaço e depois nos domínios tradicionais de terra, mar e ar”.

Por CNN