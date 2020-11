Exército atuará sozinho na segurança de zonas eleitorais em sete cidades do AM

O Exército Brasileiro atuará sozinho em zonas eleitorais de sete municípios do interior do Amazonas durante o 1º turno das eleições municipais, no domingo (15). São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Anamã, Barcelos, Humaitá, Santa Isabel do Rio Negro e Uarini são as cidades que receberão os agentes das Forças Armadas.

Os militares acompanharão todo o processo eleitoral nas seções e locais de votação. A Polícia Civil também estará no local, mas atuará como polícia judiciária.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, a decisão veio do Tribunal Superior Eleitoral e ajuda a reforçar a segurança do pleito no estado. O policiamento do Exército ocorrerá exclusivamente nas zonas eleitorais, mas todos os municípios terão a presença de policiais.

“Esses locais de votação estão próximos a quartéis do Exército, tem unidades. É uma decisão do TSE, mas não tem nenhum problema que tenha gerado esse envio, não. Está sendo um pleito bem tranquilo e é claro que toda ajuda é bem-vinda. Temos muitas localidades no interior do estado de difícil acesso e as Forças Armadas vão nos ajudar nisso”, explicou.

Além dos sete municípios em que será o único responsável pela segurança nas zonas eleitorais, o Exército também vai atuar em mais 33 cidades, ajudando agentes da Polícia Civil e Militar.

As informações foram repassadas nesta terça-feira (10), durante uma coletiva de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, que detalhou o trabalho da operação Eleições 2020.