Exército apreende 927 kg de droga na fronteira do AM com a Colômbia

O Exército Brasileiro apreendeu 927 kg de droga, no Amazonas, na região de fronteiro do Brasil com a Colômbia. A operação ocorreu na semana passada, e a informação foi divulgada neste fim de semana.

De acordo com o Comando de Fronteira Solimões, a droga – maconha do tipo skunk – estava sendo transportada em uma embarcação no Rio Japurá, quando foi apreendida por uma grupamento de militares do Pelotão de Vila Bittencourt.

Um helicóptero pantera do 4º Batalhão de Aviação do Exército auxiliou no transporte da equipe da Polícia Federal até o local. A carga foi pesada pelos agentes da PF e, em seguida, incinerada.

A região onde a droga foi apreendida fica na fronteira do Brasil com a Colômbia e é uma das principais rotas do narcotráfico no interior do Amazonas.

O Exército não informou se houve prisão. A operação, denominada “scudo”, faz parte das ações do Ministério da Defesa para combater crimes transfronteiriços.

G1