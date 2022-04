Ex “Turma do Balão Mágico” vende quadros na Avenida Paulista

“Eu sou o Tob, não me canso de cantar”. Era assim que Vímerson Cavanilas, hoje com 51 anos, se apresentava como um dos integrantes da Turma da Balão Mágico, uma febre entre as crianças na música e na televisão na primeira metade da década de 80. Em 2019, ele se juntou aos antigos companheiros, Mike e Simony, numa turnê para a alegria dos saudosistas de plantão. Atualmente, não que Tob tenha se cansado de cantar, mas ele tem expressado sua arte através da pintura.

Todo domingo, o ex-astro mirim bate ponto na movimentada Avenida Paulista, em São Paulo, para vender seus quadros, cujos preços variam de R$ 300 a R$ 900. A clientela tem sido grande, e teve até comprador da Rússia, que levou seu trabalho para ser exposto numa galeria de lá, como ele mostrou em seu perfil no Instagram, onde é possível ver algumas de suas obras.

“Tenho necessidade de poder me expressar através de qualquer tipo de arte, seja cantando, atuando, e agora pintando. É a melhor forma que sinto de me realizar”, disse o eterno Tob ao EXTRA.