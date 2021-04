Ex-queridinho de Silvio Santos, Dudu Camargo deve deixar o SBT

Ao que tudo indica, chegou ao fim o ‘casamento’ de Dudu Camargo e o SBT.

Após confusões e advertências, o jovem deve ser dispensado do canal ainda neste ano, quando termina o contrato dele.

A direção da emissora já teria acertado com Silvio Santos a dispensa do apresentador do ‘Primeiro Impacto’ antes mesmo de outubro, quando chegará ao fim o acordo dele com o canal.

Após férias, Dudu Camargo deveria retornar ao ‘Primeiro Impacto’ nesta quarta-feira (14).

Entretanto, o apresentador foi impedido de entrar no ar após se atrasar para chegar aos estúdios do SBT. Dudu chegou meia hora após o início do noticiário.

Por conta do atraso, ele foi substituído por Darlisson Dutra e Marcelo Bittencourt. Também levou mais uma advertência.

Fontes garantem que até o patrão, que tinha Dudu como uma de seus ‘queridinhos’, já cansou das confusões do rapaz, que não rende audiência que compense a dor de cabeça que dá.

Na semana passada, Dudu deu entrevista detonando o substituto dele durante as férias e questionando algumas decisões do SBT.

