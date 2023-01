Ex-participante de “A Fazenda” é preso após espancar o filho: “Você me paga”

Ex-participante do reality show “A Fazenda”, José Lucas Dias Barreto foi preso na última segunda-feira (23), acusado de espancar o próprio filho, de apenas 5 anos, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações do portal g1, José Lucas foi detido por agentes da 72ª DP (São Gonçalo) no bairro Nova Cidade. Em 2012, ele foi expulso do reality show por ameaçar outros participantes com um machado.

Criança tinha ferimentos graves

Após a prisão do suspeito, a criança agredida foi levada a um pronto-socorro com diversos ferimentos graves, como uma fratura no ombro, escoriações em diversas partes do corpo e lesões no nariz e na boca.

Além disso, o garoto apresentava hematomas mais antigos, além de marcas de queimaduras por cigarro nas pernas.

Suspeito alega “brincadeira”

Em depoimento à polícia, José Lucas afirmou que as fraturas e as lesões foram causadas durante uma “brincadeira de lutinha” com o filho.

Pedido de prisão

Apesar das explicações do rapaz, o Ministério Público pediu a prisão dele com base nas lesões encontradas e no comportamento agressivo apresentado pelo pai com o filho.

Ameaças no hospital

Profissionais que trabalham no hospital para o qual a criança foi levada se surpreenderam com o comportamento de José Lucas. Em diversos momentos, o rapaz se deitou no chão e emendou xingamentos e falas relacionadas a Deus.

José Lucas também fez ameaças aleatórias, afirmando, por exemplo, que vai “matar todas as mulheres”, mas o comportamento dele com o filho foi o que mais preocupou médicos e enfermeiras.

Em certo momento, o pai disse ao filho: “Você vai me pagar”, enquanto fazia um sinal com as mãos, como se fosse degolar a criança.

Depois, quando o garoto era preparado para uma cirurgia, afirmou: “Você não tem mais mamãe para te mimar e você não contou nada para mim”.