Ex-jogador Rincón morre aos 55 anos

CALI, COLÔMBIA — O ex-jogador de futebol Freddy Rincón faleceu na madrugada dessa quinta-feira (14), aos 55 anos, na Colômbia. Ele foi vítima de um grave acidente de carro na segunda-feira, estava internado em uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

O carro em que o ex-jogador estava foi atingido violentamente por um ônibus. Rincón teve traumatismo craniano e passou por um delicada cirurgia, mas não sobreviveu.

Ídolo no Brasil, Rincón atuou no Corinthians e Palmeiras. Ele nasceu na cidade de Buenaventura, Colômbia, em 14 de agosto de 1966. Começou a jogar futebol no Atlético Buenaventura, clube pequeno de sua cidade natal. De lá, rumou para o Deportes Tolima e depois ganhou o mundo.

Rincón defendeu a seleção colombiana em três Copas do Mundo: 1990, 1994 e 1998.