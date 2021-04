Ex-jogador da NFL mata cinco pessoas e se suicida nos EUA

Uma verdadeira história de terror toma conta dos noticiários dos Estados Unidos. Na ultima quarta-feira (7), um atirador matou cinco pessoas e depois se suicidou na cidade de Rock Hill, na Carolina do Sul. E nesta quinta ele foi identificado. Trata-se de um ex-atleta: Phillip Adams, jogador com passagem por várias equipes da NFL, entre elas o New England Patriots.

Segundo a imprensa americana, Adams matou Robert Lesslie, de 70 anos, sua esposa, Barbara Lesslie, de 69, e seus dois netos, Adah, de 9, e Noah, de 5. Um homem que trabalhava do lado de fora da casa do médico James Lewis, de 38, também foi morto e uma sexta pessoa foi hospitalizada em estado grave.

O jogador, de 32 anos, atuou por alguns anos na NFL, passando por times como San Francisco 49ers, Atlanta Falcons e New York Jets, depois de brilhar pela Universidade da Carolina do Sul. Durante sua carreira, sofreu muito com as lesões, incluindo uma no cérebro.

Em um dos tratamentos de lesão, ele se consultou com Lesslie. A polícia foi chamada à propriedade na tarde desta quarta, e os vizinhos da área foram orientados a permanecer dentro de suas casas enquanto os policiais tentavam localizar Adams.

As autoridades norte-americanas encontraram o ex-atleta na residência familiar, que fica na mesma rua do local do crime, e ele acabou por disparar contra o próprio peito ao se ver cercado pela polícia.

