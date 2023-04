O ex-goleiro Bruno Fernandes teve seu recurso negado pela Justiça de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (24). Ele havia sido condenado a pagar R$ 650 mil em indenização por danos morais e materiais ao filho que teve com Eliza Samudio, e sua defesa entrou com o recurso após a decisão. A Justiça considerou a indenização razoável, levando em conta a situação econômica da família de Bruninho e a gravidade do caso. A defesa de Bruno ainda poderá recorrer da decisão.