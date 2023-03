Ex-espião diz que Putin usa dublê para aparições públicas

A saúde do presidente da Rússia, Vladimir Putin, é constantemente questionada pela mídia Ocidental. Parte da imprensa acredita que o mandatário do Kremlin sofre com problemas de saúde, que sempre foram negados pelo governo de Moscou.

O questionamento, desta vez, coube a um ex-colega dos tempos da KGB que acredita que o líder russo esteja utilizando um dublê em eventos públicos. O ex-espião Sergei Zhirnov notou uma estrutura física diferente e comportamentos estranhos para o mandatário.

“[O dublê] tem uma forma totalmente diferente de órbitas oculares, uma cabeça totalmente diferente, rugas absolutamente diferentes – uma voz diferente”, explicou Zhirnov em entrevista a uma emissora ucraniana, de acordo com o portal britânico Daily Star.

O ex-espião usou como comparação um discurso de Putin feito do gabinete presidencial em 21 de fevereiro e um evento público no dia seguinte, no qual o mandatário supostamente esteve presente.

“[Este é] um Putin totalmente diferente, com um rosto mais largo como se tivesse inchado em 24 horas”, explica o antigo agente da KGB.

Zhirnov ainda ressalta que o suposto dublê é muito mais carismático com o público do que o próprio presidente: “Ele estava quase beijando e abraçando todo mundo”, conta o ex-espião exilado na França.

O grupo do Telegram General SVR, conhecido por conspirar sobre possíveis mentiras russas, também levantou a hipótese de Putin ter um sósia usado em eventos públicos.

“Os atributos de um maestro não foram [anteriormente] observados em Vladimir Putin, mas ontem seu dublê acenou tanto com os braços”, especulou-se no General SVR, onde também foi destacado um erro do suposto presidente sobre a quantidade de habitantes na região dos Urais.

Segundo o Daily Star, outros líderes da história da Rússia, como Josef Stalin, utilizavam dublês em aparições públicas.