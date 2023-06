Ex-deputada Flordelis pede para casar na prisão

A pastora e ex-deputada Flordelis dos Santos , 62, atualmente detida no Instituto Penal Talavera Bruce, localizado no Complexo de Gericinó, em Bangu (RJ), solicitou à direção da instituição a realização de um casamento religioso. Segundo Flordelis, ela não deseja iniciar as visitas íntimas sem estar oficialmente casada. Além disso, a pastora informou ter estabelecido uma união estável com Allan Soares, 28, e a direção da prisão requisitou documentos que comprovem o relacionamento para dar prosseguimento ao processo de visitas íntimas.

Flordelis e Allan se conheceram quando ele trabalhava como produtor musical, e assumiram o namoro pouco antes da prisão da ex-deputada em 2021. Durante uma visita da Justiça itinerante no presídio, no final de abril, Flordelis solicitou a remoção do sobrenome Souza, que pertencia ao falecido pastor Anderson, de seus documentos. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou o recebimento da solicitação e informou que está avaliando o mérito do pedido.