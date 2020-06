Ex de Whindersson Nunes é flagrada com Vitão

A cantora Luísa Sonza foi flagrada ao lado do cantor Vitão, na última sexta-feira (5), em Alphaville, São Paulo. Pela web, muito se especulou sobre o fato da fila ter andado para a cantora, que acabou de se separar do youtuber Whindersson Nunes.

Depois da foto dos dois, que foi divulgada pela coluna de Leo Dias, circular na web, Luísa Sonza explicou: “Eu e o Vitão estamos com um projeto juntos que vai ser lançado em breve”.

Na tarde do último sábado (6), o nome de Luisa ficou entre os mais comentados no Twitter. E até o influenciador Felipe Neto deu sua opinião sobre o assunto: “Existe algum estudo sobre as razões por trás da vida sexual de celebridades despertar tanto interesse nas pessoas? Do ponto de vista sociológico mesmo, queria entender porque a vida sexual da Anitta, Luisa Sonza, ou de quem for, faz as pessoas ficarem incrivelmente interessadas.”

Já outros se incomodaram pelo fato dos dois cantores terem furado a quarentena.

