Ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu traumatismo craniano e estado é delicado

A assessoria do ex-BBB, Rodrigo Mussi, que sofreu um grave acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (31), divulgou detalhes sobre o estado de saúde dele, que está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Em comunicado postado nas redes sociais, no fim da noite de hoje, a equipe do influenciador confirmou que ele sofreu traumatismo craniano e que o quadro dele é considerado delicado, porém estável.

Além disso, Mussi sofreu fraturas múltiplas pelo corpo e está passando por uma cirurgia na perna e na cabeça.

Assim que a notícia do acidente foi confirmada, fãs, amigos e famosos usaram as redes sociais para mandar apoio ao ex-BBB. O nome dele chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.