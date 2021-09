Ex-BBB Juliette tem registro como atriz negado

Paraibana e vencedora do BBB 21, Juliette Freire teve o registro profissional para atuar, o DRT, negado. Ela entrou com o pedido há cerca de um mês e meio, mas teve o retorno negativo pelo próprio presidente do Sindicato dos Artistas, Hugo Gross. As informações são do jornal O Dia.

“A gente não pode liberar o registro para Juliette porque não há trabalhos suficientes que comprovem que ela seja atriz. Portanto, não há embasamento profissional para que ela detenha um DRT”, disse o presidente explicando o motivo da resposta negativa.

Ainda, de acordo com a publicação, Juliette ainda pode realizar uma “solicitação especial” ao sindicado. Nesse caso, a emissora – no caso, a Globo – pagaria 20% do cachê para o Sindicato dos Artistas para que o órgão libere uma autorização específica para um determinado papel na TV.

