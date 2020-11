Ex-BBB João Maurício atropela e mata homem em Goiás; polícia investiga o caso

O empresário e pecuarista João Maurício Dantas Leite, 42, também conhecido por sua participação no reality da Globo Big Brother Brasil 12 (2012), se envolveu em um acidente de carro no qual acabou atropelando e matando um homem em Pires do Rio (GO).

Agora, a Polícia Civil investiga o caso. O acidente aconteceu na madrugada da última sexta-feira (6). O delegado Igor Carneiro, responsável pelo caso, afirma em nota que João Maurício ficou no local para prestar socorro à vítima que não teve seu nome revelado. Com essa atitude, ele evitou a prisão.

De acordo com ele, João disse que dirigia pela via e avistou o homem vindo na direção contrária. João não teria tido tempo para desviar e acabou chocando a sua caminhonete com ele. Não teria havido tempo de reação.

O ex-BBB não foi encontrado pela reportagem para esclarecer os fatos até a publicação deste texto. Porém, ao UOL, o seu advogado, Jales de Oliveira Melo Júnior, deu mais detalhes sobre como tudo teria acontecido. “A vítima aparentemente saia de uma boate à beira da estrada. Ele prestou todo apoio possível. João Maurício se encontra muito abalado e se solidariza com a família da vítima”, declarou o advogado em nota ao UOL.

O teste de bafômetro ao qual João Maurício foi submetido deu negativo. Agora a polícia aguarda pelos exames no homem morto para dar prosseguimento e posteriormente concluir a investigação.

