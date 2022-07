Ex-ator de ‘Power Rangers’ é condenado à morte nos EUA

O ator John Julius Jacobson Jr., cujo nome artístico é Skylar DeLeon, que ficou famoso na série de TV ‘Power Rangers’, foi condenado à morte na Califórnia (EUA), por roubo e assassinato contra os proprietários de um iate. O crime foi cometido em 2004.

Segundo veículos internacionais, o ator teve uma vida turbulenta, apesar de já ter desfrutado de grande fama e fortuna.

Skylar DeLeon nasceu em 12 de agosto de 1979 na Califórnia, Estados Unidos. Mudou de nome duas vezes: a primeira foi antes de se casar e se emancipar do pai. Na época, ele alegou que o pai abusou dele. Então, a fortuna entrou em sua vida com o nome de Skylar DeLeon.

Ele apareceu pela primeira vez em diferentes séries infantis, teve um papel em Power Rangers, onde teve um sucesso de curta duração. No entanto, aos 20 anos ingressou na Marinha dos EUA, mas por uma ausência não autorizada de quinze dias, foi dispensado.

Em 2002, casou-se e teve dois filhos. Mas, ele e a esposa começaram a sofrer com a falta de dinheiro e decidiram começar a cometer crimes. De acordo com a mídia internacional, no começo eles roubavam pequenos negócios. Porém, em 2004, quando conheceram um casal que tinha um iate à venda, atacaram os proprietários, com a ajuda de comparsas, e os obrigaram a ceder a propriedade do barco para eles.

Em seguida, eles os amarraram e os jogaram no mar. Os corpos nunca foram encontrados. Vários anos depois, um dos cúmplices confessou o crime e assim foi iniciado o processo contra Skylar e sua esposa, o que acabou desencadeando também na confissão do ex-ator.

Skylar foi condenado à morte por injeção letal. No entanto, devido ao fim da pena de morte na Califórnia, viverá seus dias no corredor da morte. Já sua esposa recebeu uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.

Na prisão, o ex-ator mudou seu nome e gênero e passou a se chamar Skylar Preciosa DeLeon. Além disso, também recebe terapia hormonal para ter uma aparência mais feminina.

