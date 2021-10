Ex-assistente afirma que Einstein visitou disco voador e viu autópsia de ET

Albert Einstein é amplamente reconhecido como o maior físico teórico que já viveu na Terra. E agora, uma revelação bizarra da ex-assistente do físico, feita em 1993, se tornou pública, e lançou luz sobre a possível existência alienígena na Terra. De acordo com a Dra. Shirley Wright, Einstein voou para os Estados Unidos para observar os cadáveres de alienígenas e um OVNI, a pedido do governo americano em julho de 1947.

Einstein sabia sobre a existência alienígena na Terra?

De acordo com Wright, Einstein foi levado de avião para os Estados Unidos por uma equipe de agentes secretos, logo após a queda de Roswell. Na fita, Wright também revela que se sentiu na obrigação de revelar a verdade à história.

Wright afirma que vários pessoais militares e cientistas eminentes também estiveram presentes na base militar onde Einstein fez uma visita para sugerir suas idéias sobre OVNIs e alienígenas.

“Era em forma de disco, uma espécie de côncavo. Seu tamanho chegava a um quarto do chão do hangar. A nave parecia danificada de um lado. O corpo da nave era o que eu poderia chamar de um material bastante reflexivo, mas quando você conseguiu de perto, era um tanto opaco. Einstein não ficou nem um pouco perturbado ao ver as evidências reais. Não registrei em minhas anotações seus comentários iniciais, mas ele disse algo no sentido de que não ficou surpreso por eles terem vindo à Terra e que isso lhe deu esperança de que pudéssemos aprender mais sobre o universo. O contato, disse ele, deve ser um benefício para ambos os nossos mundos”, afirmou Wright.

Alienígenas com cabeças grandes e olhos escuros

Wright também compartilhou sua experiência de ver alienígenas. De acordo com Wright, todos os cinco alienígenas eram exatamente semelhantes e tinham cabeças grandes e olhos escuros.

“Eles tinham cerca de um metro e meio de altura, sem cabelos, com grandes cabeças e enormes olhos escuros, e sua pele era cinza com um leve tom esverdeado, mas na maior parte seus corpos não estavam expostos, estando vestidos com ternos justos. Ouvi dizer que eles não tinham umbigo ou genitália”, acrescentou Wright.

Wright e Einstein foram solicitados a manter esses detalhes em sigilo, e foi por esse motivo que a dupla não falou sobre isso para o público em geral. A Fundação Albert Einstein também disse que não há registros do paradeiro do físico nesta data. (IBTimes)

Comentarios