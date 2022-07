Evento vai tratar das potencialidades do Amazonas para a indústria têxtil

O Governo do Estado do Amazonas, por meio do Escritório de Representação do Estado do Amazonas em São Paulo, promove, nesta quinta-feira (28), o evento “Biodiversidade e Oportunidade de Novos Negócios no Amazonas”, que ocorrerá nas dependências da Associação Brasileira da Indústria Têxtil – ABIT, localizada no bairro de Higienópolis, na capital paulista.

A rodada de palestras, organizada pelo Departamento de Investimentos e Novos Negócios do Escritório de Representação, será apresentada pelo Chefe do ERGSP, Doutor Alfredo Monteiro Lins de Albuquerque, e contará com a participação do Secretário Executivo de Indústria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas – SEDECTI, José Jhones Correa Lima, e do Membro da Assessoria da Superintendência Adjunta de Planejamento e Desenvolvimento Regional da SUFRAMA, Renato Mendes Freitas sendo especialmente direcionada às empresas da indústria têxtil, com o intuito de atrair investimentos do setor para o Estado do Amazonas.

Na ocasião, colaboradores especialistas de empresas associadas de grande renome como J. Serrano, Castanhal Companhia Têxtil e Nova Kaeru apresentarão cases de sucesso conquistados pelo segmento, sequencialmente à apresentação de pesquisadores do Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – SENAI-CETIQT, do Centro de Biotecnologia da Amazônia – CBA e da BioTec-Amazônia, que abordarão temas envolvendo pesquisas em curso que buscam o desenvolvimento de potenciais fibras inovadoras a serem utilizadas pela indústria têxtil.