Evento de adoção de animais acontece neste sábado

A quarta edição do Pet Day, evento para estimular a adoção de animais, acontece amanhã (19), no Super Nova Era, unidade de Flores, na avenida Torquato Tapajós, 2871. A ação vai durar toda a manhã, das 9h às 13h, no estacionamento do supermercado. No local, estarão disponíveis para adoção cães e gatos, adultos e filhotes.

A iniciativa tem a parceria das ONGs Bicho Amado (OBA), Anjos de Rua e da empresa Confiança. Os interessados na adoção passarão por uma entrevista, para que seja avaliado se possuem as condições estruturais e psicológicas para a posse responsável. Os animais disponíveis para adoção são castrados e vermifugados.

Para adoção é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Depois da adoção, os animais serão monitorados durante seis meses, para que os voluntários da ONG acompanhem o processo de adaptação do animal à nova família.

A coordenadora de Marketing do Nova Era, Viviane Cavalcante, ressalta que as pessoas que adotarem um cão ou gato no evento ou que já tenham um animal de estimação em casa, vão poder aproveitar também as ofertas preparadas pelo Nova Era no segmento de pet, como rações e acessórios para os bichinhos. Ela destaca que o evento é também uma forma de sensibilizar a população para a questão da posse responsável. “Para adotar é preciso ter consciência de que o animal necessita de cuidados”, reforça.

Bazar

As pessoas que não puderem adotar, mas quiserem ajudar o trabalho da ONG Bicho Amado, podem adquirir os itens disponíveis no bazar promovido pela instituição, paralelo ao evento de adoção. No local, estarão disponíveis roupas, adulto e infantil, bijouterias, brinquedos, entre outros itens. Tudo com preços acessíveis, a partir de R$ 1 até R$ 50.

As pessoas que quiserem doar peças para o bazar também podem entregar no local. Todo o dinheiro arrecadado com essa iniciativa é destinado à manutenção das atividades da ONG.

