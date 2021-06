Evandro Santo ficará internado por um ano para tratar dependência química

O humorista Evandro Santo, 46, falou em seu Instagram durante esta semana sobre sua adicção em drogas. O radialista mineiro aproveitou o momento para dizer que ficará durante um ano internado tratando a dependência química.

“Assumindo o BO. Saindo do armário do meu problema com drogas. Que este vídeo te ajude a também a lidar com os seus problemas ou sua saúde mental!!!” escreveu em seu Instagram.

O humorista continua: “É preciso coragem para pedir ajuda, é preciso ser humilde, é preciso quebrar o véu da ignorância que nos cercam. Ser um adicto não é o fim…pode ser o começo de uma vida nova”.

Ele ainda falou sobre a rotina de como será sua estadia na clínica de reabilitação, comentando detalhes do tratamento e como estará ocupado. Evandro diz que tomou a iniciativa para poder ajudar outros adictos e salvar vidas.

“Essa doença não escolhe nível intelectual, não escolhe nível social, não escolhe se é bonito ou se é feio. É uma doença, tanto que ela é espalhada em todas as classes sociais”, disse em um vídeo postado na rede social.

FONTE: FOLHAPRESS

Comentarios