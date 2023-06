Europa terá primeiro campeonato de sexo

Sexo, agora, é esporte na… Suécia. A Federação de Sexo da Suécia, recém-criada, já vai promover, quinta, agora, o primeiro campeonato europeu de… sexo, é claro. Os participantes vão ter atividades sexuais por seis horas por dia. Há 16 categorias. Entre elas: perfomance, sexo oral, criatividade nas mudanças de posição, aumento da pressão sanguínea, batimentos cardiacos, casal mais ativo. Detalhe: vai ser transmitido ao vivo.

No site da federação, a explicação sobre a importância da atividade: “segundo a ONU, existem 195 países no mundo e muitos têm treinamento militar, fabricação de armas ou um grande orçamento dedicado a algum tipo de uso da força. Com lágrimas nos olhos, a Federação de Sexo da Suécia pode afirmar que nenhum dos 195 países do mundo tem um centro educacional que usa dinheiro dos impostos para educar as pessoas no amor e no sexo, que é a coisa mais pacífica da história da humanidade”.

E diz mais: “A Federação de Sexo da Suécia trabalha para organizar e treinar pessoas pacíficas que desejam treinar e possivelmente competir na coisa mais pacífica do mundo, amor e sexo”.