EUA vão criar o primeiro centro de arquivo de material OVNI

Os planos para o primeiro local físico para coletar informações históricas sobre OVNIs nos Estados Unidos foram revelados, no que foi visto como um movimento inovador por muitos seguidores do assunto.

Uma reunião de alguns dos principais historiadores e arquivistas neste campo específico nos Estados Unidos criou o National UFO Historical Records Center (sic), liderado pelo pesquisador pioneiro David Marler. Será baseado em Albuquerque, Novo México, e conterá o maior arquivo dedicado à preservação e centralização de informações sobre OVNIs nos Estados Unidos.

O objetivo do centro é coletar, preservar e fornecer materiais históricos de OVNIs para o público em geral e ‘partes interessadas’. E Marler, diretor executivo do projeto, explicou que eles estão determinados a tornar essa visão uma realidade, auxiliados por financiamentos e doações.

“Nos últimos anos, houve sucessivas divulgações do governo dos EUA reconhecendo o assunto UFO/UAP como um fenômeno genuíno”, disse ele. “Posteriormente, várias agências militares, de inteligência e científicas dos EUA começaram a adotar programas para estudar o assunto, como a NASA e o AIAA (Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica).

“Além disso, dentro do setor civil, houve um influxo de novos pesquisadores neste campo de investigação. Muitos acadêmicos e cientistas estão incluídos neste grupo.

“No entanto, a maioria dessas partes não tem acesso à vasta gama de materiais históricos e conjuntos de dados nas mãos de historiadores e pesquisadores civis de UFO/UAP dos EUA. Assim, o National UFO Historical Records Center foi criado para coletar e centralizar dados nos Estados Unidos.

“Com os acervos físicos residentes na área de Albuquerque, eles serão disponibilizados para quem os visitar pessoalmente, enquanto esforços serão feitos para digitalizar ativamente esses materiais para acessibilidade global. Esforços estão em andamento para adquirir um prédio para abrigar esse tesouro nacional e torná-lo facilmente acessível a pesquisadores, acadêmicos e ao público em geral.”

Marler esteve envolvido na pesquisa de OVNIs nos últimos 32 anos e é ex-diretor da Mutual UFO Network (MUFON), que escreveu vários livros sobre o assunto, diz que há uma vasta gama de informações por aí, que precisa devem ser reunidos para ajudar aqueles que têm interesse no assunto. Ele continuou: “Atualmente, a coleção consiste em materiais de mais de 25 países derivados de mais de 70 indivíduos americanos e estrangeiros.

“Uma vasta gama de arquivos e coleções de OVNIs já está destinada a ser adicionada ao crescente inventário durante os próximos um a dois anos. Algumas das maiores coleções dos Estados Unidos são a base deste centro.

“Estamos ansiosos para trabalhar em colaboração com arquivos de OVNIs/UAP independentes em todo o mundo e aqueles dentro do ambiente universitário. Juntos, podemos preservar a história e, talvez, obter insights sobre o mistério.”

Um dos principais pesquisadores de OVNIs do Reino Unido, Philip Mantle, acredita que o projeto colocará o gênero firmemente no mapa e está entusiasmado com os planos. Ele disse: “O centro coloca o assunto OVNI firmemente no mainstream e agora oferece um museu profissional e instalações de pesquisa de arquivo como em nenhum outro lugar nos EUA.

“Trabalhando em conjunto com pesquisadores de OVNIs e acadêmicos, este é o começo de um novo amanhecer para a pesquisa e investigação de OVNIs. Isso não está instalado no galpão do jardim de alguém, mas em vez disso é uma instalação de pesquisa totalmente funcional que agora está sendo disponibilizada para todos.

“Fiquei tão impressionado que meu próprio arquio humilde de arquivos de OVNIs que acumulei nos últimos 40 anos estará a caminho de se juntar a esta instalação ainda este ano.”