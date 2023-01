EUA e Alemanha anunciam envio de tanques de guerra à Ucrânia

Autoridades dos Estados Unidos e da Ucrânia anunciaram, nesta quarta-feira (25), que os países enviaram uma nova remessa de tanques de guerra para a Ucrânia. O conflito contra a Rússia está perto de completar um ano.

Em um pronunciamento feito na Casa Branca, Joe Biden, presidente norte-americano, afirmou que o modelo dos veículos enviados a Kiev será o Abrams, e que eles auxiliarão o país a se defender contra ofensivas russas.

“Os tanques Abrams são os tanques mais apazes do mundo. Eles também são extremamente complexos para operar, então também estamos dando à Ucrânia as peças e equipamentos necessários para sustentar efetivamente esses tanques no campo de batalha”, disse o chefe do Executivo dos EUA.

Biden também pontuou que as tropas ucranianas serão treinadas para conseguirem utilizar os 31 novos tanques. O fornecimento destes equipamentos de guerra se dará por meio de um programa denominado Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia.

Os custos de manutenção de cada tanque do modelo Abrams pode chegar a US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões na cotação atual). A expectativa é de que eles sejam entregues nos próximos meses.

“Entregar esses tanques ao campo levará tempo. Tempo que veremos e usaremos para garantir que os ucranianos estejam totalmente preparados para integrar os tanques Abrams em suas defesas”, destacou o presidente norte-americano.

Alemanha enviará 14 tanques à Ucrânia

A Alemanha, por sua vez, anunciou que vai enviar 14 tanques do modelo Leopard 2 para os ucranianos utilizarem no conflito contra as tropas lideradas por Vladimir Putin.

“Esta decisão segue nossa conhecida linha de apoiar a Ucrânia da melhor maneira possível. Estamos agindo de maneira estreitamente coordenada internacionalmente”, afirmou Olaf Scholz, chanceler alemão, em comunicado .

Assim como os Estados Unidos, os europeus também oferecerão, além dos veículos, treinamentos, munição e e serviços de manutenção dos tanques. Berlim foi bastante pressionada pelos seus parceiros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) para fornecer estes equipamento à Ucrânia.

A Alemanha indicou ainda que outros países que tenham tanques deste modelo no seu estoque também terão autorização para enviá-los a Kiev em curto prazo, já que a ideia é montar, rapidamente, dois batalhões com esses veículos de guerra.

“A Alemanha emitirá as licenças de transferência apropriadas para os países parceiros que desejam entregar rapidamente os tanques Leopard 2 de seus estoques para a Ucrânia”, afirmou Steffen Hebestreit, porta-voz do governo alemão.