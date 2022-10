EUA acusam Irã de auxiliar russos em ataques com drones kamikazes

Os Estados Unidos afirmaram, nesta quinta-feira (20), que militares iranianos estiveram na região da Crimeia para auxiliar os russos nos ataques com drones contra a Ucrânia .

De acordo com John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança dos EUA, disse que foi enviado pelo Irã um número pequeno de soldados para a região anexada uniletalmente pela Rússia .

“Os próprios sistemas estavam sofrendo falhas e não cumprindo os padrões que aparentemente os clientes esperavam”, afirmou Kirby a jornalistas. “Então os iranianos decidiram levar alguns treinadores e algum suporte técnico para ajudar os russos a usá-los com maior letalidade.”

Os drones operado seriam do modelo Shahed-136, cuja utilização causou danos significativos às instalações ucranianas. Esses modelos de drones são conhecidos como”kamikazes”.

Isso porque trata-se de drones não tripulados que contam com ogivas que explodem no momento do impacto. A estratégia é semelhante à dos pilotos japoneses que usavam seus aviões em ataques suicidas na Segunda Guerra Mundial .

“Teerã está agora diretamente envolvida no terreno e mediante o fornecimento de armas, que estão afetando os civis e a infraestrutura civil na Ucrânia”, enfatizou.

Irã teria concordado em fornecer drones

Nesta semana uma notícia reproduzida por veículos internacionais davam conta de que autoridades iranianas concordaram em fornecer mísseis e drones para municiar a Rússia durante o conflito contra os ucranianos.

O acordo de fornecimento de materiais militares teria sido firmado no dia 6 de outubro, quando Mohammad Mokhber, vice-presidente do Irã, visitou Moscou para debater temas relacionados à guerra.

A medida foi assinada para que os russos possam receber mísseis balísticos de curto alcance e drones não tripulados, mais conhecidos como “drones kamikazes”, de acordo com informações divulgdas pela agência de notícias Reuters.

Ataques com drones kamikazes

Ataques aéreos aconteceram nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (17) feira em Kiev. Alertas foram seguidos por bombardeios de mísseis e “drones kamikazes”. Segundo o governo ucraniano, três civis morreram.

A prefeitura de Kiev disse que os alvos dos “drones kamikazes ” foram, mais uma vez, civis e locais no centro da capital ucraniana, como um parque e um prédio comercial.

A maior parte dos ataques ocorreu no bairro de Shevchenkivskyi, uma área muito movimentada e que tem uma universidade, bares e restaurantes.