“Eu vou morrer, mas vou levar vocês”, teria dito Lázaro antes de ser morto

Policiais do Grupo Tático Ambiental contaram que Lázaro Barbosa, 32 anos, teria trocado tiros quando foi localizado por um helicóptero da operação, nesta segunda-feira (28), na região de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF. “Eu vou morrer, mas vou levar vocês”, teria dito Lázaro, antes do tiroteio.

A troca de tiros teria sido contra policiais que estavam no helicóptero. Após Lázaro Barbosa ser morto durante confronto com as forças policiais, na manhã desta segunda-feira, a população do distrito de Girassol, no município de Cocalzinho de Goiás, recebeu a notícia com muito alívio e alegria.

Os policiais que participaram da caçada ao criminoso durante 20 dias foram aplaudidos na base da força-tarefa. As pessoas ainda soltaram fogos em comemoração ao término das buscas ao foragido.

FONTE: METRÓPOLE

Comentarios