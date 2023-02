Estudantes paratletas da rede pública se preparam para as seletivas dos Jogos Parapan-Americanos de jovens

MANAUS — Em preparação para as seletivas dos Jogos Parapan-Americanos de jovens, alunos da rede pública participaram de um encontro com representantes da Coordenadoria de Educação Física e Arte da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. As provas de Atletismo do Circuito Brasil Loterias Caixa sub-20 e sub-17 acontecerão em São Paulo, nos dias 18, 19 e 20 de abril deste ano.

O Circuito Brasil Loterias Caixa é a classificatória para os Jogos Parapan-Americanos de jovens, competição que, em grau de hierarquia e importância, fica atrás apenas das Paraolímpiadas. Os jogos Parapan-Americanos acontecerão em Bogotá, na Colômbia, entre os dias 2 e 12 de junho deste ano. A última edição foi em 2017, quando mais de 800 jovens de 19 países participaram.

A seletiva em São Paulo é organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O coordenador de Educação Física da Secretaria de Educação, Joniferson Vieira, falou sobre a delegação que vai representar o estado nas provas.

“Temos 11 atletas escalados para participar das modalidades, e muitos deles já medalhistas nas etapas regionais e nacionais. Eles são exemplos que nos ensinam muito. Não se trata apenas do esporte, e sim sobre levar o Amazonas no peito”.

Composto por quatro fases regionais, duas nacionais e um Campeonato Brasileiro de cada prova, o Circuito Caixa tem como objetivo desenvolver as práticas desportivas em todos os municípios e estados brasileiros, para dar oportunidades a paratletas de elite e novos valores do esporte paralímpico do país.

Destaque nacional

Uma das alunas medalhistas citadas é Geovana Campos de Souza. A paratleta de 18 anos concluiu, em 2022, o Ensino Médio na E.E. Sérgio Mendonça de Aquino, em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus). Vencedora das Paralímpiadas Escolares (nas etapas nacionais e regionais) e dos Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s), Giovanna comentou sobre sua trajetória nas categorias.

“Eu sou paratleta desde os meus 12 anos, e em abril irei competir nas provas do 100 e 200 metros rasos, além do lançamento dos dardos. Estou feliz pelos resultados, porque o esporte para mim representa superação. Nunca imaginei que chegaria tão longe, e hoje dou o melhor de mim para seguir nesse caminho de vitórias”, afirmou.

As Paralímpiadas Escolares acontecem desde 2006, e conta com a presença do Amazonas desde 2007. Confiante em um bom resultado da equipe amazonense no Circuito Caixa, o professor de Educação Física e fisioterapeuta da delegação, Joaquim Filho, destacou a importância do esporte na vida dos jovens atletas.

“A vivência esportiva traz para eles qualidade de vida, autoconfiança, socialização, descobrimento de virtudes e valores, além ajudar na luta contra o preconceito e a segregação que pessoas com deficiência sofrem. Tentamos fazer com que eles olhem para si e vejam potencial e qualidade. Esse é o nosso papel, o que buscamos passar”, declarou o professor.