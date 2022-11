Estudantes da rede estadual vencem primeira partida do vôlei de praia no JEBs 2022

Os atletas Iego e Iago dos Santos, de 13 anos, venceram a primeira partida de Vôlei de Praia durante os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2022, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (03/11). Eles são estudantes da EE Raimundo Benedito Costa, em Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros de Manaus), e participam do JEBs após saírem vencedores nos Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s).

Os irmãos derrotaram a dupla de Roraima e seguem para as quartas de final. A delegação do Amazonas começou a partida perdendo no primeiro set, mas virou e venceu o set de desempate (tie-break).

“Não foi um jogo fácil, mas a gente espera crescer durante as partidas. Em nome de Jesus, vamos ganhar amanhã e podemos levar essa medalha para o Amazonas”, declarou o técnico Frank de Assis, que treina a dupla e os acompanha na competição.

As classificatórias seguem, durante a semana, e a dupla ainda deve enfrentar a delegação do Espírito Santo, antes das decisões finais.

Futsal

O Futsal amazonense foi representado pela equipe parintinense de estudantes da EE Nossa Senhora do Carmo. Eles estrearam na quarta-feira (02/11) e enfrentaram a delegação de Ponta Grossa, do Paraná, que ganhou por 4 a 2.

Danilo Farias, 14, fez os dois gols da delegação amazonense e diz que fez o possível na partida. “É triste, a gente tinha a vitória, mas deu uma virada. Agora é levantar a cabeça para os próximos jogos“, declarou o jovem atleta.

De acordo com o técnico Zinho Inomata, o cansaço foi o que mais provocou erros na equipe. “Agora é corrigir e seguir em frente, ainda temos dois jogos classificatórios e dá para sonhar com vitórias para o Amazonas”, finalizou.

Os próximos dois jogos serão contra Bahia e Rondônia, ainda nesta semana.

Os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) é uma competição da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), representada na delegação pela Federação Amazonense de Desporto Escolar (FADE). Os alunos da Secretaria de Estado de Educação e Desporto estão participando da competição que acontece até 14 de novembro.