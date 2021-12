Estudantes comemoram o fim do ano letivo com Bolo de Chocolate

A iniciativa partiu da Chef de cozinha Rozenira “Iaia” Pedroza da Costa no fim de tarde da última sexta-feira. Dezenas de estudantes das Escolas Públicas Homero de Miranda Leão e Ernesto Pinho Filho, ambas no Conjunto Galileia zona norte da cidade tiveram que fazer fila para se deliciarem com fatias de Bolo de Chocolate e refrigerantes.

A Chef “Iai” carinhosamente chamada de Tia pelos jovens agradeceu a cada um e parabenizou aqueles que conseguiram êxito e concluíram o semestre, e também desejou boa sorte para quem ficou de recuperação, a coordenadora do evento afirmou com lágrimas nos olhos que essa foi uma firma de agradecimento te também de certa forma parabenizar cada aluno por ter continuado os estudos mesmo em plena pandemia. “Eu gostaria de parabenizar cada estudante pela perseverança e determinação que tiveram em um ano letivo atípico, onde muitos mesmo sem ter condições conseguiram assistir as aulas on-line, e chegar ao fim de ano e pode festejar aprovação “.

Toda iniciativa foi da Chef que doou os bolos e os refrigerantes, a garotada mostrou muita animação e surpresa ao sair da Escola e se deparar com um Banquete de Chocolate.

Reportagem: Kennedy Lyra / Fotos: Sebastião Salgado e JR Duran