Estudante do ensino público de Tefé conquista 920 pontos na redação do Enem

Rhuan Souza Neves, 19, egresso da Escola Estadual Deputado Armando de Souza Mendes, no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus) conseguiu alcançar 920 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ele agora vai estudar em uma universidade na capital, com bolsa de estudos.

O estudante conta que se preparou com os conteúdos do “Aula em Casa”, “Acerta + Enem” e com os materiais indicados pelos professores, além de reforços e aulões na escola. Para ele, o incentivo foi primordial para manter o foco nos assuntos recorrentes nos vestibulares.

O gestor da escola, Raimundo Medeiros, acredita que a estrutura pedagógica, o auxílio e incentivo no ensino foram essenciais para o bom rendimento do estudante. Ele diz que seguirá com essa dinâmica na escola e quer incentivar mais estudantes.

O jovem, que sempre foi interessado e dedicado na disciplina de Língua Portuguesa, realizou a redação com o tema “Invisibilidade e registro civil” de forma crítica e objetiva, conforme a própria avaliação. Agora ele está se preparando para ingressar em uma universidade na capital, onde poderá concorrer a uma vaga por meio da nota do Enem.

