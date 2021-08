Estudante de Medicina mata os pais durante ritual

Um estudante de 21 anos matou os pais e, depois, tirou a própria vida em Vila Velha, no Espírito Santo. O crime aconteceu por volta das 3h30 desta quarta-feira (4) na casa da família, em um prédio em Itapoã.

O pai é o médico urologista Paulo Oliveira Cesar, 68. O corpo dele foi encontrado no banheiro enrolado em um lençol. O corpo da mãe, Raquel Heringer Cesar, 61, estava na cama, também envolto em um lençol. Já o autor dos homicídios, o filho, Guilherme Heringer Cesar, teria bebido a noite toda e ligado a um parente contando que havia praticado os crimes.

A primeira vitima teria sido a mãe, que morreu com facadas que atingiram o pescoço. Ela dormia e nem se defendeu. O pai teria acordado e fugido para o banheiro. Mas foi pego e também brutalmente esfaqueado.

Policiais que estiveram no apartamento descrevem uma cena chocante. Além dos corpos, as paredes tinham símbolos relacionados ao satanismo, como o número 666 escrito em vermelho. No imóvel ainda estavam folhas da Bíblia rasgadas e um recado, escrito também em vermelho, de um versículo tirado do livro de Apocalipse: “Festejai, ó céus, o diabo desceu até vós, pouco tempo lhes resta”.

O corpo de Guilherme também foi encontrado no apartamento. O jovem era estudante de medicina.

