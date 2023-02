Estudante da rede estadual de Itapiranga alcança nota máxima em redação do Enem

ITAPIRANGA — A estudante amazonense Rilary Castro, de 18 anos, da Escola Estadual Tereza da Silva Leal, no município de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), alcançou a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio 2022 (Enem). Agora, a jovem, que pretende cursar Engenharia Civil, está entre os 24 alunos da rede pública de todo o Brasil a alcançar a nota 1000 e também foi aprovada no último vestibular da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para o curso de Engenharia de Materiais.

Rilary conta que intensificou os estudos e usava os intervalos das aulas para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos. “Eu estudava em tempo integral e, nos intervalos das aulas, continuava estudando. Além disso, ao chegar em casa, descansava por algumas horas e logo retomava a rotina “, explicou.

A prática levou a estudante a alcançar nota máxima em redação, que em 2022 teve como tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. A prova foi aplicada nos dias 13 e 20 de novembro de 2022, para mais de 5 milhões de jovens, no Brasil.

A estudante disse que o irmão mais velho foi o primeiro da família a ingressar na universidade pública e que sempre estudou para ingressar no ensino superior. Segundo ela, mesmo com todo estudo, disse ter ficado surpresa ao saber do desempenho que teve na redação.

“Eu estou muito surpresa, não estava esperando essa nota. A minha ficha ainda não caiu. Eu estudava muito, mas nunca imaginei que pudesse alcançar essa nota. Eu e minha família estamos muito felizes”, comemorou.

Para a secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, o resultado é fruto do compromisso de toda a comunidade escolar. “A jovem Rilary nos traz a certeza de que não devemos desistir do nosso foco, que é manter o Estado em constante avanço, valorizando a atuação dos professores e sempre reconhecendo o compromisso dos educadores de levar uma educação de qualidade não apenas na capital, mas para todos os municípios do Amazonas”.

A titular da pasta ressaltou ainda os compromissos e investimentos que têm sido feitos pelo Governo do Amazonas e que têm transformado a educação do Estado.

“O governador Wilson Lima não tem medido esforços para investir na educação e os resultados têm aparecido nos crescimentos dos nossos índices educacionais, no aumento das aprovações no ensino superior e em todos os prêmios e conquistas que a rede estadual tem alcançado”.