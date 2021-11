Estrada no ES é inaugurada com postes no meio da pista

A inauguração da reforma de uma estrada em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, está chamando a atenção e gerando revolta nos motoristas que passam pela via. A Prefeitura reformou a estrada e deixou os postes de energia no meio da pista. As informações são do G1.

A estrada liga as localidades de São Paulo e Cabral. A inauguração e entrega da rodovia foi comemorada pela Prefeitura do município em uma publicação nas redes sociais há menos de uma semana. Os postes, no entanto, foram deixados no meio da pista.

A situação preocupa moradores e motoristas, que temem que os acidentes na região aumentem, principalmente durante a noite, quando a visibilidade fica reduzida.

A Prefeitura de Presidente Kennedy informou que solicitou a remoção e recolocação dos postes da rodovia no início das obras, mas que a EDP, concessionária de energia elétrica, ainda não fez o serviço.

A EDP informou que está realizando um estudo técnico para recolocação dos postes e que o pedido foi feito pela Prefeitura em setembro e que está dentro dos prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

A concessionária disse ainda que orientou que as prefeituras que solicitem o serviço no início das obras, para que as ações sejam feitas de forma conjunta.

Comentarios