Estoque crítico faz maternidade Moura Tapajóz reforçar pedido para doação de leite materno

O Posto de Coleta de Leite Humano da Maternidade Dr. Moura Tapajóz (MMT), da Prefeitura de Manaus, está com seu estoque em nível preocupante. Também conhecido como “Cantinho da Amamentação”, o posto apresentou queda expressiva no número de doadoras nos últimos meses, em razão tanto das festas de fim de ano como das férias e pede doações.

A preocupação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que gerencia a unidade, é não deixar de abastecer os recém-nascidos que estão na UTI da maternidade e que necessitam do leite materno. Cada 300 mililitros de leite sustentam, em média, um recém-nascido por dia.

“A situação se torna ainda mais preocupante, pois, agora, temos o Carnaval, época em que as doações também caem. Os bebês doentes e prematuros da maternidade, que não podem ser amamentados por suas próprias mães, precisam muito desse suporte. É importante que as mulheres lactantes tenham a consciência de que doar leite literalmente salva vidas”, destacou a diretora da MMT, enfermeira obstetra Núbia Cruz.

De janeiro a dezembro de 2022, foram mais de 322 litros de leite materno doados por 81 mulheres lactantes aos bebês da Moura Tapajóz. No entanto, segundo a enfermeira Lílian Regina Aguiar de Carvalho, responsável pelo Cantinho da Amamentação, o mês de janeiro deste ano já apresentou uma queda de 72,8% nas doações em relação a janeiro de 2022.

“É importante ressaltar que toda mulher saudável que esteja amamentando pode ser voluntária e ajudar a salvar a vida de vários recém-nascidos, inclusive aquelas que não tiveram seus filhos na Moura”, explicou a enfermeira.

A coleta domiciliar pode ser agendada pelo telefone (92) 99240-8080 (somente mensagem de Whatsapp), de segunda a sexta-feira, em horário comercial, ou a doação pode ser realizada presencialmente na própria sede da maternidade, localizada na avenida Brasil, n° 1.335, bairro Compensa I, todos os dias, das 8h às 17h.

Todo o leite doado é analisado, pasteurizado e submetido a um rigoroso controle de qualidade antes de ser ofertado a uma criança, conforme rege a legislação que regulamenta o funcionamento dos bancos de leite humano no Brasil, a RDC Nº 171.

O Posto de Coleta de Leite Humano da MMT existe desde 2005 e funciona 24 horas para atendimento às pacientes internadas na unidade. Em horário comercial, o Cantinho da Amamentação também dá apoio às puérperas e mulheres que estão amamentando, com orientações sobre amamentação. O posto dispõe, ainda, de automóvel com motorista, exclusivamente para coleta de leite no domicílio das mães doadoras, buscando os vidros cheios e substituindo por vidros esterilizados.

“Doar leite não é complicado. Todas as mães que estão em casa, e que produzem excedente de leite, por favor entrem em contato conosco pelo WhatsApp para que possamos orientar e agendar a coleta”, explicou Lílian Aguiar. “E quem não puder doar pode ajudar divulgando essa informação para os amigos, família e em suas redes sociais”, concluiu a enfermeira.

A amamentação é recomendada pelo Ministério da Saúde para crianças por dois anos ou mais, sendo, de maneira exclusiva, até os seis meses. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), cerca de 6 milhões de vidas são salvas todos os anos devido ao aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade.