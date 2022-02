Estoque crítico faz Hemoam convocar doadores

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) registrou queda de 62% no estoque de sangue, na segunda-feira (07). O abastecimento crítico é uma ameaça ao atendimento de transfusão na rede pública e privada de saúde. Para reverter a situação, o hemocentro convoca doadores de todos os tipos sanguíneos para realizarem doação.

A média de comparecimento atual está em 140 doadores por dia. Para regularizar o estoque, são necessárias 250 doações/dia.

O esvaziamento do estoque é atribuído ao surto de Covid-19 e demais síndromes respiratórias. Quem testou positivo para Covid, mesmo que leve ou assintomático, só pode doar depois de dez dias, desde que não esteja com nenhum sintoma. Quem teve contato com pessoas que testaram positivo deve esperar sete dias, contados a partir do último dia desse contato. Quem teve gripe fica sem poder doar por sete dias.

Para ser doador de sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar a partir de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. O Hemoam funciona de segunda à sexta, das 7h às 18h, na avenida Constantino Nery, 4.397, bairro Chapada.

FONTE: Ascom